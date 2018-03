Knalleffekt in Enzersfeld: Nach über 23 Jahren in der Kommunalpolitik legt VP-Ortschef Josef Schiel mit 31. März sein Amt als Bürgermeister nieder.

„Da ich kürzlich meinen 64. Geburtstag feierte, habe ich mich dazu entschlossen, etwas kürzer zu treten“, gibt er gegenüber der NÖN bekannt. Schiel wird auch sein Gemeinderatsmandat zurückgeben und möchte so „Platz für eine jün-gere politische Generation

machen“, wie er entschlossen sagt.

Bürgermeisteramt 2004 übernommen

Schiel wurde 1995 in den Gemeinderat gewählt, am 1. September 2004 übernahm er das Amt des Bürgermeisters von seinem Vorgänger Josef Zwanziger. „Es freut mich, dass es mir während meiner Amtszeit gelungen ist, unsere Vereine, Bewohner und Zuzügler so ins Gemeindeleben einzubinden, dass es ein gutes Miteinander gibt“, resümiert er positiv.

Wie die NÖN aus gut informierten Kreisen erfuhr, dürfte VP-Gemeinderat Gerald Glaser gute Karten für die Nachfolge haben. Auf NÖN-Anfrage sagt Glaser: „Ich fühle mich geehrt, in der engeren Wahl für die Nachfolge zu stehen.“ Die Bürgermeister-Neuwahl findet am 3. April statt. „Ab 4. April wird der neue Bürgermeister der Bevölkerung zur Verfügung stehen“, war Schiel ein fließender Übergang wichtig.