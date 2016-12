Ab 1. Jänner wird man für das Parken in der City tiefer in die Geldbörsen greifen müssen. Der Gemeinderat beschloss die Erhöhung der Gebühren von 50 auf 60 Cent für 30 Minuten. Im Gegenzug wurde das Gratisparken von zehn auf 15 Minuten ausgedehnt. Auch für die Dauerparker wird es mit 1. Jänner teurer: 33 Prozent mehr zahlen Private und 38 Prozent die Firmen.

Bürgermeister Christian Gepp (ÖVP) will vor allem weniger Genehmigungen für Unternehmer, die das System oft überstrapaziert hätten, sondern mehr für Private, also für deren potenziellen Kunden. Was gleich bleibt, sind die Strafen. Gepp: „Die werden nicht erhöht.“

So gar nicht angetan ist davon die SPÖ. Per Dringlichkeitsantrag forderte man freies Parken bis zu einer halben Stunde und ein Tagesmaximum von 3,6 Euro. Fraktionschef Martin Peterl zeigte sich über die Ablehnung enttäuscht: „Exakt am 21. November 2006 hat die ÖVP den gleichen Antrag gestellt, und jetzt will sie davon nichts mehr wissen. Ich wundere mich, wie man in nur zehn Jahren seine Meinung so umdrehen kann.“