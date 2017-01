Herzzerreißend hatte die Frau auf Facebook geschildert, wie ihr Freund am 27. Dezember in Korneuburg überfallen und verprügelt wurde (NÖN.at hatte berichtet, siehe weiter unten). Die Geschichte stellte sich jetzt als gelogen heraus, der Mann hat bereits gestanden.

Das Posting beschäftigte auch die Mitglieder der Facebook-Gruppe „Korneuburg - die Stadt in der wir leben“. Ein 26-jähriger Wiener soll am Floridsdorfer Bahnhof Geld behoben haben, mit dem Zug nach Korneuburg gefahren sein und dann in der Donaustraße in der Nähe des Bahnhofplatzes von zwei Unbekannten brutal überfallen worden sein. Die Freundin des angeblichen Opfers machte den Fall publik und schilderte die Verletzungen ihres Freundes.

Der Facebook-Eintrag wurde oft kommentiert, Flüchtlinge sofort als Täter vermutet. Wenige Tage nach der „Tat“ war der Eintrag plötzlich gelöscht. Die Polizei war von Beginn an skeptisch, was die Schilderungen des jungen Mannes betrafen.

Mann konnte einen Urlaub nicht bezahlen

Nach umfangreichen Ermittlungen und einer neuerlichen Einvernahme verwickelte sich der junge Mann immer mehr in Widersprüche. Schließlich gestand er, den Überfall, bei dem ihm angeblich 850 Euro geraubt wurden, erfunden zu haben. Der Mann wollte mit dem erfundenen Vorfall offenbar von seinen Geldproblemen ablenken. Er hatte einen geplanten Urlaub nicht bezahlen können.