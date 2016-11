Die Windkraft Simonsfeld AG unterstützt seit 2003 Entwicklungsprojekte in wirtschaftlich benachteiligten Regionen, die sich mit erneuerbarer Energie befassen. Schon beim ersten Projekt in Nicaragua kooperierte das Unternehmen mit der HTL Braunau.

Dadurch lernten die Schüler den Umgang mit erneuerbarer Energie, und durch ihren Einsatz vor Ort wurde das Verständnis für andere Kulturen und Länder gefördert. Im jüngsten Projekt erfolgte die Errichtung einer autonomen Photovoltaik-Anlage mit Batteriespeicher in Lira, Uganda.

Die Schüler waren im Rahmen der Schulpartnerschaft mit der Brother Konrad School in Lira fünf Wochen an dieser Schule in Uganda, wo sie zusammen mit den ugandischen Schülern die Photovoltaik-Anlage errichteten. Die Windkraft Simonsfeld AG unterstützte das Projekt finanziell und mit Know-how.

Für die Schule bricht neues Zeitalter an

Bruno Plunger ist Lehrer an der HTL und erzählte im Zuge einer Presseinformation zu dem Projekt in der Zentrale der Windkraft Simonsfeld AG in Ernstbrunn sehr launig und mit einem reichen Bilderschatz über diesen Einsatz. Für die 350 Schüler der Brother Konrad School brach mit dem Projekt ein neues Zeitalter an. Die auf fünf kWp ausgelegte Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher wird jährlich rund 6.500 kWh sauberen Strom produzieren.

Damit wird sichergestellt, dass es nicht wie früher aufgrund der häufig auftretenden Stromausfälle zur Beeinträchtigungen des Schulbetriebs kommt. Die Anlage wurde im Sommer unter Leitung von Walter Plank und Bruno Plunger von der HTL Braunau gemeinsam mit Schülern der beiden Partnerschulen errichtet. Der Stromspeicher ermöglicht einerseits die Überbrückung der Stromausfälle; zusätzlich kann überschüssige Energie der Photovoltaikanlage gespeichert werden, bis sie am Schulgelände verbraucht wird.

In der ugandischen Schule wurde das Personal technisch eingeschult, um zu gewährleisten, dass die Anlage auf Dauer problemlos läuft. Seitens der Windkraft Simonsfeld wurde das Projekt mit Know-how für die Auslegung der Photovoltaikanlage unterstützt sowie ein finanzieller Beitrag zur Anschaffung der nötigen Komponenten in der Höhe von 15.000 Euro geleistet.