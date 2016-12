Der Gesangsverein Ernstbrunn blickt auf eine langjährige Tradition zurück: Gegründet wurde er bereits in den 1970er-Jahren vom damaligen Volksschuldirektor. Vor zwei Jahren beschlossen die Mitglieder, dass es Zeit für einen Umbruch war: Sie gingen für eineinhalb Tage auf der Buschberghütte in Klausur und entwickelten in dieser Zeit einen Fahrplan, der bis 2018 seine Umsetzung finden soll.

„Ein paar Ziele haben wir schon erreicht - zum Beispiel, dass wir unsere Mitgliederzahl auf 45 aufstocken wollten“, erzählt Robert Künzel, Kassier des Gesangsvereins, und meint weiter: „Da wir aber auch auf jeden Fall eine Überalterung verhindern wollen, war es mit einer Vergrößerung unseres Stimmvolumens noch nicht getan: Mehr Jugendarbeit ist nun der nächste logische Schritt. Wir haben dieses Ziel mit der Gründung des Jugendchors umgesetzt.“

„Musik ist die Botschafterin von Kultur und Tradition. Unser Chor transportiert beides.“

Eliana Morretti, Chorleiterin

Bislang singen sich neun Kinder und Jugendliche wöchentlich quer durch alle Genres: „Momentan proben wir vor allem Weihnachtslieder, aber das Repertoire reicht von Gospels über Volkslieder bis hin zu Rocknummern. Uns ist wichtig, dass unser Programm nicht zu verstaubt ist, sondern ein breites Publikum anspricht“, so Künzel.

Die ersten Kinder konnten im Rahmen der Ferienspiele für den Jugendchor gewonnen werden: „Wir haben da einen Gesangs- und Percussion-Workshop gemacht und am Ende des Tages ein kurzes Konzert auf der Kirchenstiege gegeben“, erinnert sich Künzel, „den Kindern hat das Spaß gemacht, ein paar davon kommen jetzt regelmäßig zu den Chorproben.“

"Brauchen noch mehr junge Talente"

Der jüngste Sänger und einzige Bursch im Jugendchor ist erst zehn Jahre alt. Das sei aber auch das Mindestalter, so Künzel: „Viele Lieder sind auf Englisch. Wir wollen die Kinder nicht überfordern, daher sind grundlegende Englischkenntnisse, aber auch etwas Selbstbewusstsein sicherlich von Vorteil.“

Die Modernisierung des Repertoires und den regen Zuspruch auch durch die Jüngsten hat der Verein nicht zuletzt einer engagierten und charmanten jungen Pianistin aus Rom zu verdanken: Eliana Morretti „hört nicht nur genau hin“, wie Künzel versichert, „sie hat außerdem ein gutes Gespür sowohl für Menschen als auch für die Musik.“

Die junge Italienerin ist von den Kindern begeistert: „Das sind sehr liebe, motivierte Kinder, die fleißig und diszipliniert üben.“ Ihr Wunsch: „Der Chor sollte weiter wachsen. Wir brauchen noch mehr junge Talente, um stimmgewaltiger zu werden.“

Das Ziel des Chors ist ihr vollkommen klar: „Durch Musik wird Kultur transportiert. Genau das wollen wir: Kultur vermitteln. Außerdem ist es sehr schön zu sehen, dass am Gesangsverein alle Altersgruppen beteiligt sind. Das macht die Arbeit besonders spannend und abwechslungsreich.“ Die Arbeit mit den Sängern ist auch für sie eine Inspiration: „Alle versprühen so eine große Leidenschaft für den Gesang. Ihr Enthusiasmus und ihre Offenheit motivieren mich sehr.“