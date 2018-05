Die Initiative von Stetten, die S-Bahn bis in den Weinort zu verlängern, um den Ortskern vom Verkehr zu entlasten (die NÖN berichtete), nährt auch neue Hoffnung für die Protagonisten des Projekts regiobahn. Der Idee, den Pendlerverkehr zwischen Korneuburg und Ernstbrunn wieder aufzunehmen, wurde vom Land NÖ eine vorläufige Absage erteilt. „Kein Thema für die nächsten zwei Jahre“, hieß es. Das war im Jahr 2016.

Johann Narrenhofer vom Projektteam regiobahn will jetzt gemeinsam mit LAbg. Ina Aigner (FPÖ) einen neuen Anlauf starten, zumal die personellen Karten auf Bundes- und Landesebene neu gemischt wurden. Gemeinsam mit den Bürgermeistern entlang der B6-Achse will Aigner zu Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) pilgern, ihm das Projekt vorstellen und ihn nach Ernstbrunn einladen. Die Regierungsbeteiligung der FPÖ sieht Narrenhofer, selbst FPÖ-Gemeinderat in Ernstbrunn, als Chance: „Wenn wir jetzt nichts schaffen, haben wir es selbst versemmelt.“

Die Daten, die die regiobahn gemeinsam mit den Gemeinden entlang der Bahntrasse im Jahr 2015 erhoben hat, würden eine klare Sprache sprechen: Von rund 610.000 Fahrgästen, die im Stundentakt bzw. zu den Stoßzeiten im Halbstundentakt verkehren, ging man damals aus. „Durch den Zuzug haben sich die Zahlen in der Zwischenzeit sicher verbessert“, ist Narrenhofer überzeugt.

„Die Strecke zwischen Korneuburg und Ernstbrunn ist noch immer ein weißer Fleck im öffentlichen Nahverkehr.“ Johann Narrenhofer, regiobahn

Die Studie des Landes, aufgrund der das Projekt vor zwei Jahren gestoppt wurde, ging von jährlichen Betriebskosten von vier Millionen aus. „Das sind Fantasiezahlen“, will Narrenhofer die Studie nicht akzeptieren. Die regiobahn hat Kosten von 1,6 Mio. Euro errechnet, für die es sogar ein Angebot gäbe. 30 bis 40 Millionen Euro müssten für die Erneuerung der In-frastruktur in die Hand genommen werden. „Das ist nichts gegen andere Projekte“, weiß der Experte.

Grundsätzlich freut er sich, dass Stetten der Diskussion einen neuen Kick gegeben hat. Die Teillösung selbst hält er für „verkehrsplanerischen Schwachsinn“. Dem pflichtet auch der Ernstbrunner VP-Bürgermeister Horst Gangl bei: „Ein Anschluss nur an Stetten ist volkswirtschaftlich unwirtschaftlich.“ Auch er hat angesichts der Bevölkerungsentwicklung die Hoffnung, dass die Regionalbahn bis Ernstbrunn wieder zum Thema wird. Alleine in der Gemeinde Ernstbrunn entstehen in den nächsten Jahren knapp 90 Wohneinheiten. „Der Bedarf wird also mehr“, folgert er.

„Die Bahn ist sehr wohl ein Thema, es ist nur eine Frage des richtigen Zeitpunkts.“ Christian Gepp

Aigner will nach ihrem Termin im Verkehrsministerium auch Druck im Land NÖ machen. Überzeugungsarbeit muss sie da wohl auch noch bei ihrem Landtagskollegen Christian Gepp (ÖVP) leisten. Der sieht die Zeit für die regiobahn noch nicht reif: „Die Bahn ist sehr wohl ein Thema, es ist nur eine Frage des richtigen Zeitpunkts.“ Man müsse die Entwicklung abwarten.

Seit der Studie vor zwei Jahren hätte sich an dem Thema wenig geändert, gibt er zu denken. Wenn die regiobahn realisiert werde, müsse es jemanden geben, der den Abgang deckt. „Ich bin mir nicht sicher, ob die Gemeinden bereit sind, das zu machen“, grübelt er.

Um für den Fall der Fälle den Fuß in der Tür zu haben, ist die die Gemeinde Ernstbrunn mit einem minimalen Anteil als Gesellschafter bei der regiobahn eingestiegen. Laut Narrenhofer wollen auch weitere Gemeinden wie Stetten, Leobendorf und Großrußbach diesem Beispiel Folge leisten.