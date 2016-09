Die Feuerwehrjugend hatte bei den Bundes-Leistungsbewerben in Feldkirch Großes geleistet und ihr Können bewiesen. Nun wurden die jungen Florianis zu einem Rathausempfang geladen.

„Einer für Alle. Alle für einen. Das war unser Motto“, so Bürgermeister Horst Gangl. Er ist stolz auf die Ernstbrunner Wettkämpfer. Mit einer Bildpräsentation wurden die Eindrücke in Erinnerung gerufen, von der Qualifikation bis zum finalen Bewerb. Im Anschluss an die Präsentation wurden die jungen Feuerwehrmänner von Ortschef Gangl mit einem Abzeichen ausgezeichnet.