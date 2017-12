"Unser ältestes Fahrzeug, der "Büffel" heißt nicht umsonst so - mit ihm konnten wir ihn wieder leicht rausziehen", so der Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Alfred Wald. Schaden ist keiner entstanden. Wald erinnert aber nochmal: "In dem Bereich ist Kettenpflicht und die sollte man auch ernstnehmen."