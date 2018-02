„Wir machen nur das, was uns Spaß macht!“ Ihrem Motto sind Mathias und Patrick treu geblieben. Die beiden Cousins aus Ernstbrunn haben 2006 den Internetsender Ö4 TV ins Leben gerufen. Auf YouTube und Facebook laden sie regelmäßig ihre Videos von Partys, DJs, Bands oder Interviews hoch. Die Clips werden nicht nur in Österreich fleißig geklickt, sondern auch in Deutschland, der Schweiz, Italien, Tschechien, Polen oder Amerika.

Die Oma ist und bleibt der größte Ö4-TV-Fan

Es ist die unkonventionelle Art der Gestaltung, die bei den Usern ankommt: Seit Herbst 2008 haben die jungen Videokünstler schon insgesamt über 250.000 Klicks auf ihrem YouTube-Kanal gesammelt. Die lässige Art ist das Markenzeichen der Burschen, die sie bei Interviews mit DJs und Bands oder Berichten über Events und Partys ausspielen.

Wo etwas los ist, sind Mathias und Patrick mit Mikrofon und Kamera bewaffnet mit dabei. Auch DJ Antoine, Christopher Seiler, Groove Coverage, Herbert Grönemeyer oder Klaus Eberhartinger standen dem jungen Team schon Rede und Antwort. Auf den Clubbings in der Region werden die Jungs auch von „Fans“ angesprochen.

Der erste und größte Fan ist und bleibt aber die Oma, die selbst schon bei einem Weihnachtsspecial („Mit Oma Kekse backen“) dabei war.

"Arbeit beginnt schon lange vor dem Dreh"

„Die Arbeit beginnt schon lange vor dem Dreh“, berichten sie von ihrer Tätigkeit. Patrick kümmert sich um die Adminis-tration, Mathias ist für den Dreh zuständig. „Erst wenn alles im Kasten und das Equipment wieder verstaut ist, stürzen wir uns selbst ins Getümmel und feiern in die Nacht“, versichern sie. Absolutes Highlight ist jedes Jahr die Verleihung des Amadeus, des größten österreichischen Musikpreises. Viermal stand Ö4 TV schon Schulter an Schulter mit den großen TV-Teams und raufte sich um die besten Plätze.

„Weitere Highlights sind natürlich die vielen Clubbings, wo wir wieder bis in die frühen Morgenstunden mit der Kamera unterwegs sind“, freuen sich die Ö4-TV-Macher schon auf den Sommer. Wer sich selbst ein Bild machen will, kann das auf www.youtube.com/oe4tv und www.facebook.com/oe4tv tun.