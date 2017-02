Ernstbrunn

Mehr Betreuung für die kleinsten Gemeindebürger wünschten sich in den letzten Wochen und Monaten die erwerbstätigen Eltern.

"Zeitgemäße Familienpolitik"

Diesem Wunsch kommt Bürgermeister Horst Gangl gemeinsam mit dem Pädagoginnen-Team im Kindergarten sehr gerne nach: „Ich will eine zeitgemäße Familienpolitik verfolgen. Daher haben wir gemeinsam die Möglichkeit für die Kinder geschaffen, auch in den Semester- und Osterferien in den Kindergarten zu gehen“, so der Ortschef.

Der Landeskindergarten ist in den Ferien geschlossen; daher ist die Marktgemeinde selbst der Organisator der Ferienbetreuung. Gangl findet es „wert, in die Jugend zu investieren“. Auch Freizeitpädagogin Ingeborg Gruber freut sich, den Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Elternschaft helfen zu können und erzählt begeistert: „Mit den Kindern zu arbeiten ist wunderbar. Ihnen spielerisch etwas beizubringen macht mir auch in den Ferien Spaß.“

"Keine Betreuung zu Weihnachten"

Auch die Knirpse, die zur Zeit das Angebot in Anspruch nehmen, sind sehr vergnügt. Dass das Konzept so regen Anklang findet, freut den Ortschef. Eines will er allerdings klarstellen: In den Weihnachtsferien will er keinesfalls Kinderbetreuung anbieten. „Zu Weihnachten soll die Familie beisammen sein und nicht die Kinder einfach abgeschoben werden. Mit Weihnachten verbinden wir doch alle die schönsten Kindheitserinnerungen!“