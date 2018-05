Die Bezirksforstinspektion der Bezirkshauptmannschaft Korneuburg organisierte am vergangenen Mittwoch die 31. Waldjugendspiele für Mittelschulen. Die Veranstaltung fand im Bereich des Schlosswaldes in Dörfles statt.

Der Lions-Club Kreuzenstein unterstützt diese Aktion alljährlich finanziell. Die Kinder lernten dabei unter der fachkundigen Betreuung von Forstleuten den Lebensraum Wald besser kennen. Wildpark-Besitzer Heinrich Reuss hatte alle zehn teilnehmenden Schulklassen zum Gratisbesuch in den Wildpark eingeladen. Die Siegergruppe unter den Fachlehrerinnen Margarethe Piringer und Lisa Busch kam aus Ernstbrunn. Sie geht beim NÖ-Finale am 21. Juni im Gföhlerwald an den Start.