Es war ihr eine Ehre: In Abwesenheit von Bürgermeister Christian Gepp eröffnete erstmals Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser den Adventmarkt am Hauptplatz. Feierlich wurde der Weihnachtsbaum illuminiert und für die Feuerwehr und das Rote Kreuz gab es wieder Spendenschecks vom Club für Korneuburg.

Daumen hoch hieß es von Johann Schuhmann, Christine Kaltenböck, sowie Roswitha und Helmut Schrammel, die den Punsch ganz ausgezeichnet fanden. | Bernhard Preineder

Die Massen waren begeistert. Unterschiedliche Meinungen gab es aber zu der diesjährigen neuen Anordnung der Hütten und Bühnen. Hauptkritikpunkt: Die Bühne sei zu weit weg vom Geschehen.

Wie bereits in der Vorwoche berichtet, war anfangs noch nicht alles eitel Wonne. In den sozialen Medien gab es einen regelrechten Shitstorm. Es gäbe keinen Zug, nichts mehr für die Kinder, der Punsch wäre mies etc. Unter den Standlern war die Stimmung deshalb auch angespannt.

Erstmals gibt es auch einen Stand des Bundesheeres: Alfred Gehart, Traude Wobornik, Helene Fuchs-Moser, Hubert Holzer, Matthias Wobornik und Andreas Minnich überzeugten sich von den Schmankerln und Trankerln die hier anbeboten werden. | Bernhard Preineder

Christine Kaltenböck und Johann Schuhmann betreiben den Stand des Clubs für Korneuburg. Sie lassen die Kritik über mangelnde Qualität nicht gelten: „Wir haben mittlerweile über 1.500 Punsch verkauft und bekamen keine einzige negative Meinung dazu.“

Sie vermuten, dass Neider gefakte Aussagen auf Facebook & Co. gestellt haben. „Wir finden den Punsch fast noch besser als im letzten Jahr“, bestätigten der Korneuburger Malermeister Helmut Schrammel und seine Gattin Roswitha.

Für die Kinder gab es Entwarnung: In letzter Minute konnte noch ein Betreiber für den Zug gefunden werden; der bisherige zeigte kein Interesse mehr.