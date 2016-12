Nachdem die Stockerauer Au schon vergangene Woche gesperrt wurde, warnt jetzt auch die Stadt Korneuburg: „Durch das Eschentriebsterben entsteht ein enormes Gefährdungspotential in der Korneuburger Au. Die Au wurde zum forstlichen Sperrgebiet erklärt. Das Betreten ist verboten - das gilt für gesamte Augebiet“, heißt es in einer Aussendung.

Wie berichtet, hat sich ein Baumpilz in der Region ausgebreitet, der Eschen befällt. Der Parasit setzt sich entweder in der Krone oder – und darin liegt das größte Gefahrenpotenzial – an den Baumwurzeln fest. Der Stamm wird morsch, die Bäume können völlig unerwartet kippen oder Äste herabfallen. Daher warnen die Verantwortlichen eindringlich: „Das Verbot unbedingt beachten!“

