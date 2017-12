„Viel Lärm um nichts“ feiert am 26. Juni 2018 seine Premiere. Danach ist das Stück jeweils Mittwoch bis Samstag am 27. (geschlossene Veranstaltung), 28., 29., 30. Juni sowie am 4., 5., 6., 7., 11., 12., 13., 14., 18., 19., 20., 21., 25., 26., 27., 28. Juli und am 1., 2., 3., 4. August zu sehen.

Tickets gibt es im NÖN-Ticketshop, bei Wien-Ticket (01/588 85) sowie über www.festspiele-stockerau.at (02266/67689).