Die „Lange Nacht der Weiterbildung“ findet im Rahmen der europaweiten „Life Long Learning Week“ mit jeweils mehreren und unterschiedlichen Angeboten mit großer Strahlkraft in allen Bezirken des Landes statt. Die Veranstaltungen in ganz Niederösterreich sind für alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher offen, schaffen einen unkomplizierten Zugang zu unterschiedlichen Anbietern im Bereich der Erwachsenenbildung, in Zusammenarbeit mit regionalen Betrieben, den Bibliotheken und der Bildungsberatung NÖ – und sollen die Lust auf Weiterbildung wecken.

Die Veranstaltung findet speziell nur in Korneuburg gemeinsam mit „Arbeit on Tour“ statt. Das Land Niederösterreich veranstaltet von Oktober bis November eine Info-Bus-Tour und bietet hier unterschiedliche Unterstützungen und Leistungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Von der Bildungsberatung und -förderung über Weiterbildungen bis hin zur Unterstützung von Pendlerinnen und Pendlern wird von zwei Bildungsberaterinnen bzw. Bildungsberatern informiert. Auch sämtliche Informationen zu Förderungen des Landes Niederösterreich werden angeboten. Nähere Informationen bekommen Sie beim Beratungstelefon der Bildungsberatung NÖ unter der Nummer 02742/25025.

Mehr Informationen erhalten Sie gerne hier: http://www.korneuburg.gv.at/24_11_Arbeit_on_Tour_Lange_Nacht_der_Weiterbildung