Vergangene Woche reihte sich für die Stockerauer Florianis ein Einsatz an den anderen.

Viel los war vor allem am Wochenende: Am Samstagnachmittag eilte man dem Rettungsdienst zu Hilfe: Ein Patient wurde mit der Drehleiter aus dem vierten Stock des Grafendorferhofs gehoben und konnte so dem Notarztteams des Christophorus zur weiteren Versorgung übergeben werden. Die Polizei sorgte für die entsprechenden Absperrmaßnahmen auf der viel befahrenen Eduard-Rösch-Straße.

Wenige Stunden später, kurz vor Mitternacht, schrillten dann erneut die Alarmglocken: In der Beethovengasse war ein Pkw in Brand geraten. Atemschutz war nötig, um das Feuer zu bekämpfen.

Das Einsatzteam konnte den Brand jedoch rasch unter Kontrolle bringen. Das Fahrzeug wurde abtransportiert und die Straße von ausgelaufenen Flüssigkeiten und den Spuren des Brandes gereinigt.