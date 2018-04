Zu Festen wie Fronleichnam ist es still in Sierndorf: Beim Umzug hört man nicht, wie in andern Gemeinden, die Melodien einer Musikkapelle. Daran möchte VP-Bürgermeister Gottfried Muck etwas ändern.

Seit September gibt es Blasmusikunterricht in der Musikschule Sierndorf. Insgesamt 15 Kinder üben seit dem Schuljahr 2017/18 in der Musikgruppe Instrumente wie Saxofon, Trompete oder Querflöte.

„Es ist schwer, einen Obmann zu finden. Niemand will sich den Aufwand antun und die Zeit nehmen.“Géza-Michael Vörösmarty, Musikschuldirektor

„Die Gemeinde hat die Instrumente angeschafft und verleast sie an die Kinder. Nach zwei Jahre können sie entscheiden, ob sie die Instrumente zum Restpreis kaufen. Wenn nicht, gehören sie der Gemeinde“, erklärt Muck. Ziel sei es, dass einige der Kinder später einmal in einer Sierndorfer Blasmusikkapelle spielen können. Dazu führt der Bürgermeister auch Gespräche mit Leuten aus dem Ort: „Ich habe schon mit vier Musikern gesprochen, die regelmäßig üben.“ Mit ihnen möchte sich der Bürgermeister zusammensetzen und über die Gründung der Musikgruppe sprechen.

Muck hofft: „Es wäre schön, wenn sich noch andere Musiker finden würden – jemand, der früher ein Instrument gespielt hat, das jetzt zu Hause rumliegt. Von den meisten Leuten weiß man oft gar nicht, dass sie früher musiziert haben. Oder es ziehen Musiker her und können nicht spielen, weil es kein Angebot gibt.“ Üben könne die Musikkapelle ab 2020 in den Räumlichkeiten der neuen Schule, in der drei Zimmer für die Musikschule geplant sind, so Muck. Allerdings sei es schwer, einen Obmann und einen Dirigenten zu finden.

„Es will sich niemand den Aufwand antun und die Zeit nehmen“, weiß auch Direktor Géza-Michael Vörösmarty um die Schwierigkeiten. Er leitet die Musikschulen in Stockerau, Hausleiten und Sierndorf und unterstützt das Projekt. „In einigen Jahren, wenn wir die Bläsergruppe in der Volksschule weiterführen, hoffen wir, dass genug interessierte Kinder bleiben, die in einer Musikkapelle spielen wollen“, so Vörösmarty.

"Gemeinsames Musizieren fördert Miteinander"

Auf die Frage, ob er mit 15 Musikschülern im ersten Jahr zufrieden sei, meint er: „Ehrlich gesagt hätten wir mit mehr gerechnet. Eine Blasmusikgruppe wird ab 19 Musikern oder mehr gut. Aber wir freuen uns trotzdem und wollten die 15 Kinder, die sich dafür interessieren, nicht verprellen.“ Denn das Tolle an der Bläsergruppe sei vor allem, dass die Kinder das Musikinstrument von vornherein in einer Gruppe zu spielen lernen.

„Früher hat es nur Einzelunterricht gegeben, und dann hat man in versucht, die Kinder zu motivieren, in einem Ensemble mitzumachen“, so der Musikschuldirektor.

Für die Kinder sei die Blasmusikgruppe eine wertvolle Erfahrung, mit dem gemeinsamen Musizieren fördere man das Miteinander. „Andere fördern soziale Kompetenz durch den Sport oder bei der Beteiligung in der Freiwilligen Feuerwehr, wir sind Musiker und machen es durch die Musik“, steht Vörösmarty hinter einer guten Ausbildung.