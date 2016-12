Adventmarkt am Sparkassaplatz in Stockerau .

Am Sparkassaplatz in Stockerau wurde der „neue“ Adventmarkt durch Stadtchef Helmut Laab und Verena Hagelkruys eröffnet. Er wird in diesem Jahr von sämtlichen Standbetreibern organisiert. Sie haben ein breites Programm für die Besucher auf die Beine gestellt.