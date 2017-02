Riesenandrang bei letzter Eis-Disco in Stockerau .

Zum letzten Mal in der Saison 2016/2017 fand die Eis-Disco in Stockerau statt. Zum Abschluss kamen rund 600 Eis Fans, die es genossen, es noch einmal so richtig auf dem Eis krachen zu lasen.

Auch Bürgermeister Helmut Laab und Vizebürgermeisterin Susanne Hermanek kamen vorbei. Für tolle Stimmung sorgte einmal mehr DJ El Ripo. Günter Lehner vom Erholungszeuntrum Stockerau ist zufrieden. Die Eis-Disco konnte ohne schlechte Wetterbedingungen durchgeführt werden.