Frau konnte erst nach einer Stunde befreit werden .

Am frühen Mittwochmorgen wurden die Florianis zu einem schweren Unfall gerufen. Eine junge Frau war bei Dörfles von der Straße abgekommen, sie wurde in dem kleinen Wäldchen vor der Ortseinfahrt in einem völlig deformierten Fahrzeug aufgefunden.