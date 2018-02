Weltrekordversuch von Redl am Weißensee gescheitert .

Der Freitaucher Christian Redl ist am Wochenende mit seinem angekündigten Weltrekordversuch am Kärntner Weißensee gescheitert. Die Witterungsbedingungen seien zu schwierig gewesen, so Redl am Sonntag in einer Aussendung.