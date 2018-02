Wohnhaus stand lichterloh in Flammen.

Nach dem schrecklichen Brand in Obergänserndorf, bei dem drei Menschen den Tod fanden, mussten die Feuerwehren Samstagnachmittag erneut zu einem Brand in der Gemeinde Harmannsdorf ausrücken. Kurz nach 15 Uhr ging der Alarm ein, dass ein Wohnhaus in der Katastralgemeinde Kleinrötz in Flammen steht. Insgesamt neun Feuerwehren bekämpften die Flammen. Samstagabend standen die Freiwilligen noch immer im Einsatz.