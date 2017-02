Hätten die Grünen und die NEOS das Sagen, wäre mit der letzten Gemeinderatssitzung eine Bausperre beschlossen worden. Grünen-Mandatar Dietmar Pfeiler brachte dazu einen Dringlichkeitsantrag ein.

Der Kontext: Im Zentrumsgebiet sind mehrere Bauprojekte geplant. Allerdings ist auf Initiative der Grünen hin auch eine Änderung der Bebauungsvorschriften auf Schiene, die Mindeststandards für die Erhaltung von Freiflächen festlegt. Pfeilers Vorschlag: Es soll eine befristete Bausperre eingerichtet werden, bis die neuen Richtlinien in Kraft treten.

„Uns ist die Sicherung des sogenannten Hinterhofgrüns im Stadtzentrum sehr wichtig. Mit dem Dringlichkeitsantrag wollten wir verhindern, dass noch schnell ein paar Bauvorhaben genehmigt werden, bei denen – wie bereits in der Vergangenheit zu beobachten war – wieder die gesamte Grundstücksfläche asphaltiert und versiegelt wird“, so Pfeiler.

Nur NEOS unterstützten Antrag

Doch er hatte mit dem Antrag keine Chance: Nur die NEOS unterstützten das Vorhaben, alle anderen Parteien stimmten dagegen. „Ich habe zugestimmt, weil ich nicht möchte, dass Stockerau zu einer Betonwüste wird. Es wird derzeit sehr viel gebaut. Wenn jeder Bau praktisch auf einer durchgehenden Betonplatte steht und damit zu einer Versiegelung des Bodens führt, wird es unerträglich“, graut es NEOS-Gemeinderat Martin Fischer.

Die Ablehnung von SPÖ und FPÖ wundert Fischer wenig: „Der Bürgermeister will sich vom Gemeinderat nichts vorschreiben lassen – egal, wie sinnvoll eine Forderung der Opposition ist. Dass die Stadt damit immer mehr an Lebensqualität verliert, scheint dabei keine Rolle zu spielen“, findet er klare Worte. Über die Motive der ÖVP kann er nur mutmaßen: „Es kann sein, dass sich die ÖVP den Effekt einer Sondersitzung nicht verwässern lassen wollte“, so Fischer.

Für Pfeiler steht nun eine rasche Abwicklung im Vordergrund: „Leider werden viele Anträge einfach aus rituellem Prinzip niedergestimmt. Bleibt zu hoffen, dass die neuen Vorschriften rasch beschlossen werden und in Kraft treten.“