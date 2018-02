Sie konnte ihren 92-jähriger Vater nach mehrmaligen Anrufen nicht erreichen. Die Sorgen wurden auch dadurch bestärkt, dass die 58-jährige Pflegerin auch nicht ans Telefon ging.

Gegenüber der NÖN bestätigt Pressesprecher Johann Baumschlager: „Die 58-jährige Pflegerin hatte in der Nacht einen medizinischen Notfall, der 92-jährige eilte darauf zu Hilfe, nur seine Kräfte reichten nicht aus um bis aufs WC zu ihr zu gelangen.“

Daraufhin dürften dem Mann die Kräfte verlassen haben und er blieb im Wohnzimmer liegen. Als die Beamten eintrafen, fanden sie beide Personen am Boden liegend vor. „Durch rasches Handeln der Beamten könnte Schlimmeres verhindert werden“, so Baumschlager. Sowohl die Pflegerin, als auch der Betreute wurden in die Landesklinik Mistelbach/ bzw. Tulln gebracht.