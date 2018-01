Der 14. Dezember sitzt der ÖVP Gerasdorf noch immer tief in den Knochen. „Die SPÖ-ÖVP-Stadtregierung ist gemäß Koalitionsvereinbarung mit dem Ausscheiden von Lukas Mandl, der sein Amt als Vizebürgermeister zurückgelegt hat und ins EU-Parlament gewechselt ist, beendet“, verkündete damals SP-Bürgermeister Alexander Vojta (die NÖN berichtete).

Für Vojta war die Harmonie in den letzten Monaten nicht mehr die beste. „Lukas Mandl war der Sprengmeister der Koalition“, ist sich der Bürgermeister sicher. Eine Aussage, die die ÖVP so nicht stehen lassen möchte: „Bürgermeister Vojta behauptet das seit Wochen.

VP-Klubchef Thomas Puchter wehrt sich gegen die Vorwürfe. | NOEN, privat

Fakt ist aber, dass falsche Behauptungen und Anschuldigungen nicht richtig werden, selbst wenn sie der Bürgermeister ständig wiederholt“, spricht VP-Klubsprecher Thomas Puchter für Mandl, der persönlich keine Stellungnahme abgeben wollte. „Einige hochrangige Vertreter der SPÖ Gerasdorf haben uns gegenüber auch offen zugegeben, dass sie den Ausstieg aus der Koalition schon länger geplant und jetzt eine Gelegenheit dafür gesehen haben.“

Am 18. Dezember haben sich SPÖ und FPÖ auf ein Arbeitsübereinkommen geeinigt – im Bezirk Korneuburg nicht der erste Fall, Stockerau hat es bereits vorgemacht. Vojta nennt es eine „Zusammenarbeit neuen Stils“, für den neuen FP-Vizebürgermeister Dietmar Ruf ist es ein „Spiel der freien Kräfte“. In jedem Fall umfasst das Arbeitsübereinkommen fünf Punkte.

„Es ist keine Koalition. Abseits dieser fünf Punkte haben wir keinerlei Verpflichtungen zueinander.“Dietmar Ruf, FP-Vizebürgermeister

„Die SPÖ und die FPÖ Gerasdorf haben sich gleichsam auf die Duldung einer SPÖ-Minderheitsregierung mit einem FP-Vizebürgermeister verständigt. Dieses lose Konstrukt ist sicher schlechter für Gerasdorf als eine stabile Stadtregierung mit einem klaren Arbeitsprogramm, dessen Umsetzung jede Bürgerin und jeder Bürger nachprüfen kann“, ist Puchter verärgert.

Für den SP-Bürgermeister ist das Arbeitsübereinkommen dagegen die beste Lösung. „Ich bin davon überzeugt, dass es nun mehr Demokratie, mehr Transparenz und mehr Wettbewerb in der Politik gibt“, sagt Vojta gegenüber der NÖN. Für ihn ist klar, dass es zukünftig im Gemeinderat nicht immer reibungslos zugehen wird – zuletzt zogen ÖVP, GrüFo und DU aus dem Gemeinderat aus -, „Ich bin aber davon überzeugt, dass es sich 2018 beruhigen wird.“

Der FP-Vizebürgermeister betont, dass es abseits der fünf Punkte keinerlei gegenseitigen Verpflichtungen gibt. „Bei jedem anderen Thema wird es wechselnde Mehrheiten geben, man wird sich die Mehrheiten im Gemeinderat suchen müssen.“ Ruf möchte weg von einem Gemeinderat, der sich die Punkte im „stillen Kämmerlein ausmacht“.

SPÖ will „100 Ideen für Gerasdorf“ vorantreiben

Hauptpunkt der Freiheitlichen ist und bleibt die Etablierung eines Stadtzentrums. „Daran arbeiten wir schon lange“, gibt Ruf zu bedenken. Die SPÖ möchte hingegen ihr Programm „100 Ideen für Gerasdorf“ rasch vorantreiben. Für die ÖVP ist nun klar: „Wir wollen uns an dem Dirty Campaigning nicht weiter beteiligen, sondern an Projekten für Gerasdorf arbeiten“, so Puchter.