Für Karin Khopp Unger war es ein sehnlicher Wunsch: Sie wollte den Lebensrettern ihres Sohnes Danke sagen, kannte aber deren Namen nicht. Über Facebook startete sie einen Aufruf (die NÖN berichtete), der 1.350 Mal geteilt wurde. Nach nur fünf Tagen hatte die Suche Erfolg. Letzte Woche kam es dann zu einem sehr emotionalen Treffen.

Rückblick: Marvin Khopp (16) stürzte letzten Sommer auf der Brünner Straße mit seinem Moped. Er wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und dort von einem Auto erfasst. Der junge Mann blieb bewusstlos auf der Straße liegen. Was folgte, war eine beispiellose Rettungskette.

Ein Berufsretter-Paar fuhr nämlich unmittelbar hinter dem Unfallfahrzeug. Bibiane B. und Patrick G. kamen gerade von einem privaten Abendessen, als sie Zeugen des Unfalls wurden. Ohne zu Zögern sprangen sie aus dem Auto, leisteten professionell Erste Hilfe und wählten den Notruf. „Marvin ist genau mit dem Kopf gegen das Auto gekracht, wir haben Kopf- und Wirbelsäulenverletzungen befürchtet und dementsprechend reagiert“, erzählt die hauptberufliche Sanitäterin.

Marvin erlitt keine Folgeschäden

Marvin wurde stabilisiert und mit dem Rettungshubschrauber nach Wien geflogen, wo er mehrere Wochen im Spital bleiben musste. Dass er seine schweren inneren Verletzungen ohne Folgeschäden überstanden hat, ist seinen Ersthelfern zu verdanken, davon war seine Mutter immer überzeugt. Deshalb wollte sie sich unbedingt bei den Rettern bedanken. „Ich habe mich jeden Tag gefragt, wer die Retter sind. Ohne die schnelle Hilfe wäre mein Bub nicht mehr da“, weiß sie. Nur dadurch, dass ihr Sohn nach dem Unfall nicht bewegt wurde, seien ihm Operationen erspart geblieben.

Von einem Mitarbeiter der Christophorus-Flugrettung bekam Karin Khopp Unger schließlich den entscheidenden Hinweis auf die beiden Lebensretter, die sich über die engagierte Suche und die Dankbarkeit sehr gefreut haben. „Das passiert nicht so oft“, hat sich die Mutter sagen lassen. Fast ein Jahr nach dem Unfall kam es in der Zentrale der Wiener Berufrettung zu dem emotionalen Wiedersehen, bei dem die ganze Familie Khopp dabei war.

Der Unfall, bei dem Marvin Khopp schwer verletzte wurde, ereignete sich am 9. August 2016 in Gerasdorf auf der Brünner Straße. | LPD NÖ, LPD NÖ

Vor allem der Mutter ging das Treffen sehr nah: „Ich hatte Tränen in den Augen, aber die Helfer haben mich einfach umarmt.“ Auch an Marvin ging das Wiedersehen nicht spurlos vorbei, als seine Retter von den Ereignissen erzählten. „Er musste schon tief schlucken“, weiß seine Mutter. Schließlich konnte sich der 16-Jährige an nichts mehr erinnern. „Dort ist ihm dann so richtig bewusst geworden, dass über ihn gesprochen wird“, schildert sie.

Wenn Marvin heute mit dem Moped unterwegs ist, muss er das Handy immer aufgedreht haben. Das musste er seiner Mutter versprechen.