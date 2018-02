Die Frau konnte ihren 92-jährigen dementkranken Vater nach mehrmaligen Anrufen nicht erreichen. Die Sorgen wurden auch dadurch bestärkt, dass die 58-jährige Pflegerin auch nicht ans Telefon ging.

Beim Eintreffen der Streifen der Polizeiinspektion Gerasdorf an der Wohnadresse des 92-Jährigen waren sämtliche Fenster und Türen geschlossen bzw. versperrt. Bei der Nachschau durch ein Fenster, sah die Polizei der 92-Jährige regungslos im Wohnzimmer am Boden liegen. Er reagierte weder auf Zurufe noch auf heftiges Klopfen.

Beamten leisteten erste Hilfe

Um ihm rasch Hilfe zukommen zu lassen, schlugen die Beamten die Verglasung des Wohnzimmerfensters ein, stiegen durch das Fenster in das Wohnhaus ein und begannen sofort mit Erste Hilfe Maßnahmen. Er war zwar bei Bewusstsein, jedoch völlig hilflos.

Bei der Nachschau in den weiteren Räumlichkeiten wurde die 58-jährige Heimhilfe bewusstlos in der Toilette am Boden liegend aufgefunden, es konnte jedoch eine leichte Atmung festgestellt werden.

Kurze Zeit später trafen die alarmierten Rettungskräfte des Roten Kreuzes Gerasdorf und Gänserndorf an der Einsatzörtlichkeit ein und übernahmen die Versorgung beider Personen. Sie wurden in die Landeskliniken Mistelbach und Tulln eingeliefert.

92-Jähriger versuchte Pflegerin zu helfen

Gegenüber der NÖN bestätigt Pressesprecher Johann Baumschlager: „Die 58-jährige Pflegerin hatte in der Nacht einen medizinischen Notfall, der 92-jährige eilte darauf zu Hilfe, nur seine Kräfte reichten nicht aus um bis aufs WC zu ihr zu gelangen.“

Daraufhin dürften dem Mann die Kräfte verlassen haben und er blieb im Wohnzimmer liegen. „Durch rasches Handeln der Beamten könnte Schlimmeres verhindert werden“, so Baumschlager.