Krisenstimmung beim Roten Kreuz: Wie die NÖN aus gut informierten Kreisen erfuhr, spricht sich die Bezirksstellenleitung Mistelbach für einen Bezirksstellenwechsel der Ortsstelle Gerasdorf aus. Diese soll zum Roten Kreuz Korneuburg wechseln. Das war bei der politischen Eingliederung von Gerasdorf in den Bezirk jedoch noch kein Thema. Das Pikante: Der Wechsel dürfte im Vorfeld nicht mit der Bezirksstelle Korneuburg abgesprochen worden sein.

Insiderkreisen zufolge ist man in Korneuburg mit der Übernahme nicht glücklich, finanziell und personell seien die Ressourcen schon verplant. Bezirksstellenleiter Peter Tesarek konnte gegenüber der NÖN seine Meinung nicht darlegen: „Wir haben mit dem Landesverband vereinbart, keine Stellung zu beziehen.“

Bereits in der Vergangenheit kriselte es in der Ortsstelle Gerasdorf. Im Oktober 2017 legte Ortsstellenleiterin Angelika Isensee ihre Funktion aus privaten Gründen zurück. Bis ein Nachfolger gefunden ist, wolle sie ihre Funktion beibehalten, teilte Sonja Kellner, Pressesprecherin beim Roten Kreuz, damals gegenüber der NÖN mit. Dieser dürfte bis heute nicht in Isensees Fußstapfen getreten sein, wie Kellner auf NÖN-Anfrage bestätigt: „Frau Isensee leitet nach wie vor und auch künftig das Rote Kreuz in Gerasdorf.“

„Ich habe mich in einem Gespräch positiv für die Ortsstelle Gerasdorf eingesetzt.“Alexander Vojta, SP-Bürgermeister

Auf Anfrage bei der Ortsstelle Gerasdorf und beim Landesverband war nichts zu erfahren, hier verwies man lediglich auf die Pressestelle. Dass ein Umbruch stattfinden wird, bestätigt Kellner, in welcher Form, lässt sie noch offen. „Aktuell laufen Gespräche mit der Rot-Kreuz-Stelle in Gerasdorf in Bezug auf eine organisatorische Neuordnung, um unsere Strukturen in NÖ zu adaptieren“, so die Pressesprecherin. Sobald die Gespräche beendet sind, wolle man über die Ereignisse informieren.

Auch SP-Bürgermeister Ale-xander Vojta ließ sich nichts entlocken: „Es ist vereinbart, dass es eine offizielle Stellungnahme des Landesverbandes geben wird. Ich habe mich aber in einem Gespräch positiv für die Ortsstelle Gerasdorf eingesetzt.“