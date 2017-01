Die FPÖ will endlich Klarheit. In den sozialen Netzwerken machte vor einigen Wochen ein anonymer Brief die Runde, in dem die in Gerasdorf ansässige Glaubensgemeinschaft Ahmadiyya Muslim Jamaat für einen vermeintlichen Cobra-Einsatz verantwortlich gemacht wird.

Der Vorfall soll sich am 19. November 2016 gegen 13.30 Uhr auf der Gerasdorfer Straße in Wien zwischen den Bushaltestellen Illgasse und Daliengasse ereignet haben. „Im Zuge des Einsatzes wurden zwei südländisch aussehende Personen am Boden fixiert und schlussendlich festgenommen.

Die beiden Personen wurden vor diesem Vorfall vor dem in Gerasdorf befindlichen Gebetshaus der Ahmadiyya Muslim Jamaat Österreich gesichtet“, geht aus der parlamentarischen Anfrage hervor, welche FP-Gemeinderat Dietmar Ruf persönlich eingebracht hat.

„Es gab in den letzten Wochen hinsichtlich des Polizeieinsatzes viele widersprüchliche Aussagen. Wir wollen Transparenz.“

Dietmar Ruf, FPÖ-Gemeinderat

„Es gab in den letzten Wochen hinsichtlich des Polizeieinsatzes viele widersprüchliche Aussagen. Die parlamentarische Anfrage ist der geeignete Weg, um seriös beantworten zu können, was an diesem Tag am Rande von Gerasdorf geschehen oder nicht geschehen ist“, beschreibt er diesen Schritt.

Ruf rechnet in rund zwei bis drei Monaten mit Gewissheit. Unabhängig vom Ausgang der Anfrage stellt der FP-Mandatar klar: „Ich sehe die Zukunft betreffend die Ahmadiyya-Bewegung sehr kritisch. Für mich ist eine Gemeinschaft, welche die Vorherrschaft des Islam als Ziel hat, nicht mit unseren Werten vereinbar.“