„Kann ich überhaupt etwas bewirken?“ Diese Frage stellte sich Lea Grabner (20) aus Gerasdorf schon mit zwölf Jahren. „Im Volontariat sehe ich erstmals die Möglichkeit, aktiv für Menschen, denen es nicht so gut geht wie mir, da sein zu können und Solidarität zu leben“, sagt sie im NÖN-Gespräch.

Die junge Niederösterreicherin, die im Sommer nach Malawi aufbricht, ist eine von 18 Freiwilligen, die im Wiener Salesianum ihre baldige Entsendung in ein Don-Bosco-Sozialprojekt in Afrika, Asien oder Lateinamerika feierten.

„Das Volontariat ist ein Geben und Nehmen, eine einzigartige Erfahrung, welche ich teilen möchte.“ Lea Grabner, Volontärin

Zwölf Monate lang werden die jungen Erwachsenen im Geiste des Sozialpioniers Don Bosco benachteiligte Kinder und Jugendliche auf ihrem Lebensweg begleiten und ermutigen. In Straßenkinderprojekten, in Schulen sowie in Jugendzentren der Salesianer Don Boscos werden sie Freizeitangebote gestalten, Schüler bei den Hausübungen zur Seite stehen oder im Unterricht mithelfen. Organisiert werden die Einsätze vom Verein „Volontariat bewegt“ – eine Initiative von „Jugend Eine Welt“ und den Salesianern Don Boscos.

"Auf der Suche nach passender Antwort"

„Ich bin immer noch auf der Suche nach einer passenden Antwort, deswegen habe ich mich vor mehreren Jahren entschieden, ein Auslandsvolontariat zu machen“, erzählt Grabner offen. Während ihrer Ausbildung zur Kindergarten- und Hortpädagogin an der BAKIP 21 in Wien begann die Idee in ihr heranzuwachsen.

„Ich lernte die Organisation Volontariat bewegt, eine Initiative von Salesianer Don Bosco und Jugend eine Welt, kennen und entschied mich aufgrund der Nachhaltigkeit und qualitätsvollen Organisation der Projekte, ein Jahr der Freiwilligenarbeit zu widmen“, freut sie sich auf die Herausforderung.

Anfang August ist es dann soweit: Zusammen mit Brigitte Felfernig aus Villach startet Grabner nach Malawi. Das Don Bosco Projekt, in welchem die freiwilligen Helfer tätig sein werden, befindet sich in einem Außenbezirk der Hauptstadt Lilongwe.

Sechsmonatige Vorbereitungszeit

„Unsere Hauptaufgabe besteht in der Betreuung des Jugendzentrums. Dabei geht es vor allem darum, sich Zeit für die Kinder und Jugendlichen zu nehmen, ihnen zuzuhören, für sie da zu sein und Freizeitaktivitäten anzubieten. Das Volontariat ist für mich eine einzigartige Möglichkeit, aktiv für andere Menschen da sein zu können.“

Die Sendungsfeier vergangenen Samstag bildete den Abschluss einer sechsmonatigen Vorbereitungszeit, in der sich die Volontäre intensiv mit ihrer Motivation, ihren Erwartungen für den Einsatz sowie mit den Themen Entwicklungspolitik, interkulturelle Kommunikation und Rassismus auseinandergesetzt haben.