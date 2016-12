„Es tut mir sehr leid. Ich habe mich freiwillig in Therapie gegeben“, spricht ein 33-jähriger Hagenbrunner vor Gericht von sich aus sein Alkoholproblem an. Er gibt sich zerknirscht und reumütig und gesteht, dass er sich am 26. August dieses Jahres gegen 23 Uhr auf der Donauuferautobahn eine Hetzjagd mit der Polizei geliefert hat.

„Aus Angst vor einer Kontrolle bin ich davongefahren und habe die Anhaltesignale einfach ignoriert“, sagt er leise. Die Polizei im Nacken, habe er dann in seiner Panik auf der Abfahrtsrampe Korneuburg Ost reversiert.

„Ich war in Panik und bin einfach davon!“

„Dann bin ich als Geisterfahrer Richtung Wien davon. Bei der Abfahrt Strebersdorf drehte ich dann noch einmal um“, schildert er, sichtlich selbst fassungslos über sein rücksichtsloses und gefährliches Fahrverhalten.

„Sie haben mit Ihren waghalsigen Fahrmanövern zahlreiche Menschen gefährdet. Es war reines Glück, dass es zu keinem Unfall mit Verletzten gekommen ist“, meinte die Strafrichterin harsch.

Das getrübte Vorleben des Hagenbrunners mit einigen Vorstrafen wiegt bei der Urteilsfindung schwer: Der Schöffensenat gewährt kein Pardon und verhängt über den 33-Jährigen wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung (Strafrahmen ein bis zehn Jahre) eine zweieinhalbjährige Gefängnisstrafe. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.