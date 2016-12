Der Wert des Diebesgutes (u.a. Bargeld, Schmuck und diverse Kleingegenstände) lag im dreistelligen Eurobereich, der Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Bei seiner Einvernahme am 15. Dezember 2016 war der Beschuldigte zum Wohnhauseinbruch in Spillern geständig. Weiters gab er an, dass er das Diebesgut in Wien gewinnbringend veräußert habe.

Der rumänische Staatsbürger befindet sich derzeit wegen anderer Delikte in der Justizanstalt Wien-Josefstadt in Strafhaft.