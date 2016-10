„Man hat mich vorgeschlagen und mir die volle Unterstützung versichert“, freut sie sich über das Vertrauen der Parteimitglieder. Dabei ist Gerbsch-Kreiner erst seit Kurzem in der Politik: Die 31-jährige Karnabrunnerin ist seit 2015 im Gemeinderat. „Aber schon mein Opa und mein Vater waren für die SPÖ aktiv“, folgt sie der Familientradition nach.

Grund für den Umbruch in der Fraktion war der Rückzug des bisherigen Obmanns, Franz Schnecker. „Ich höre aus persönlichen Gründen auf“, erklärt er gegenüber der NÖN. Er zieht weg, will den Neuanfang in der Partei aber noch mitbegleiten. Schnecker ist froh, in Gerbsch-Kreiner ein junges Gesicht an der Spitze der SPÖ zu haben. „Es geht darum, die Jugend ins Boot zu holen“, will er der Partei eine neue Richtung geben.

Ganz genauso sieht das Gerbsch-Kreiner: „Wir brauchen neue Mitglieder und Helfer, damit wir etwas bewirken können“, hat sie klare Ziele. Nach der nächsten Gemeinderatssitzung wird auch Schneckers Mandat ersetzt.