Es war die Umweltschutzorganisation Global 2000, die die Grundwasserverseuchung in Korneuburg durch Wasserproben ins Rollen brachte. Jetzt werden die Umweltschützer dafür zur Kasse gebeten und sind empört.

Jahrelang waren beim Pflanzenschutzmittelerzeuger Kwizda durch lecke Abwasserleitungen Pestizide ins Grundwasser gelangt. Die NÖN berichtete über deformierte Pflanzen, Global 2000 und die ORF-Sendung „Am Schauplatz“ deckten den Grundwasserskandal auf, für den sich Kwizda-Mitarbeiter vor Gericht verantworten mussten.

„Ich kann nur jedem von einer Umweltbeschwerde abraten. Gutachten können bis zu 80.000 Euro ausmachen.“

Thomas Alge, Ökobüro

Das böse Erwachen kam Jahre später: Global 2000 muss die Gutachterkosten der Umweltbeschwerde in der Höhe von 4.000 Euro zahlen. „Das ist eh noch wenig“, führt Thomas Alge, Geschäftsführer von Ökobüro aus. Ökobüro ist die Allianz der Umweltbewegung, zu der auch Global 2000 gehört. „Gutachten können 40.000 bis 80.000 Euro ausmachen“, gibt er zu denken.

Abschreckungswirkung problematisch

Alge sieht in der Entscheidung die Abschreckungswirkung problematisch und verdeutlicht: „Wenn ich heute einen Umweltschaden sehe, zur Behörde gehe und sage: Schaut euch das an, dann muss ich die Kosten für die Prüfung zahlen, wenn kein Umweltschaden erkannt wird.“ Das Gericht würde schon den bloßen Hinweis als Antrag werten, schüttelt Alge den Kopf. Der Hinweisgeber wird zur Kasse gebeten, wenn kein Amtssachverständiger vorhanden ist und ein Privatgutachter beauftragt wird.

Im Falle von Kwizda hätte der Gutachter festgestellt, dass nicht beweisbar wäre, dass nach 2009 – in diesem Jahr ist das Bundesumwelthaftungsgesetz in Kraft getreten – Pestizide ins Grundwasser gelangt seien. Die Sachverständigen beim Oberlandesgericht argumentierten, dass sie nur nach der Fahne, also der Ausbreitung der Pestizide, urteilen könnten.

Global2000 prüft EU-Beschwerde

„Das war eines der absurdesten Erlebnisse, die ich bisher hatte“, versteht Global- 2000-Umweltchemiker Helmut Burtscher die Welt nicht mehr, „der war blind und taub, nur nicht stumm“, urteilt er. Immerhin sei bewiesen, dass 80 Prozent der Anlagen undicht gewesen wären, in der Zeit nach 2009 aber genutzt wurden. „Umweltorganisationen, die Umweltschäden aufzeigen, werden bestraft“, folgert er.

Alge geht noch einen Schritt weiter: „Ich kann nur jedem von einer Umweltbeschwerde abraten.“ Global 2000 ist der Zahlungsaufforderung mittlerweile nachgekommen, prüft aber eine EU-Beschwerde. Große Sorgen macht den Umweltschützern eine Gesetzesänderung, mit der diese Vorgangsweise in Recht gegossen werden soll. Man werde gegen diese Gesetzesreform, die laut Global 2000 „fundamental in die Mitsprache- und Kontrollmöglichkeiten der Öffentlichkeit in Umweltangelegenheiten eingreift“ zu Felde ziehen, kündigt der Ökobüro-Geschäftsführer an. Das Gesetzespaket sei eine „Nacht-und-Nebel-Aktion“, kritisiert Burtscher. Die Änderungen gingen am 17. Oktober in Begutachtung.