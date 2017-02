Als sich Gymnasiums-Direktorin Claudia Reinsperger und ihr Team auf die Suche nach einem neuen Schulbuffet-Betreiber machten, hatten sie klare Vorstellungen: „Es sollten regionale Produkte verwendet werden und die heimische Wirtschaft profitieren. Außerdem sollten auch gesunde und warme Snacks geboten werden“, zählt Reinsperger die wichtigsten Kriterien auf.

All diese Ansprüche konnte Maria Ramgraber verwirklichen: Seit 2005 betreibt sie Schulbuffets in der HAK Korneuburg und der NMS Harmannsdorf. Neben viel Erfahrung konnte sie die Verantwortlichen sowie die Eltern und Schüler, die eng in den Entscheidungsprozess eingebunden waren, vor allem durch eines überzeugen: „Wir hatten alle ein gutes Gefühl“, bringt es Reinsperger auf den Punkt.

„Wenn ich es vorher weiß, kann ich den Schülern auch besondere Wünsche erfüllen, zum Beispiel vegane Gerichte.“ Maria Ramgraber

Seit vergangenen September verwöhnen Ramgraber und ihre Mitarbeiterinnen nun schon die Schüler und die Lehrer mit ihrem Angebot. „Das Buffet wird sehr gut angenommen“, freut sich Reinsperger. Immer wieder fallen Ramgraber neue Kreationen ein, mit denen sie ihre Kunden zu begeistern weiß. Auch Sonderwünsche werden gerne berücksichtigt: „Wenn ich es vorher weiß, kann ich den Schülern auch besondere Wünsche erfüllen, zum Beispiel vegane Gerichte“, macht Ramgraber ihren Gästen gerne Freude.