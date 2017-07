Hagenbrunn

Der Salon Österreich hat sich zum härtesten Weinwettbewerb Österreichs entwickelt, bei dem aus über 7.000 eingereichten Weinen 270 Siegerweine in 17 Kategorien ermittelt werden. Die Bewerber kommen aus Wien, Niederösterreich, dem Burgenland und der Steiermark.

Umso erstaunlicher ist die Tatsache, dass ein Rotwein aus dem für Qualitäts-Weißweine bekannten Weinviertel als Salonwein-Sieger hervorging. Der 23-jährige Jungwinzer Andreas Ott holte sich mit seiner Cuvée Reserve 2015, bestehend aus den Sorten Zweigelt, Merlot und Sankt Laurent, den Bundessieg in der Kategorie „Cuvée und andere Sorten“. Ott absolvierte die Wein- und Obstbauschule in Krems und arbeitete im Familienbetrieb interessiert und tatkräftig mit. Dabei kam ihm seine Leidenschaft für Rotweine am Familien-Weingut und in der Buschenschank in einer stark vertretenen Weißweinre-gion zugute. Nach dem plötzlichen Ableben seines Vaters Andreas Ott senior, der leidenschaftlicher Winzers war, nahm der Junior ohne Zögern die große Herausforderung an.