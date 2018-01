Es war nach eigenen Angaben eine „Konferenz des ländlichen Raumes“, zu der Manfred Weinhappel, Zweiter der VP-Wahlliste, ins Weingut Schwarzböck geladen hatte. Vor seinen Unterstützern stellte er – flankiert vom bisherigen VP-Landtagsabgeordneten Hermann Haller und Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf – seine Ideen für den Bezirk Korneuburg vor.

„Es ist ein bunter Blumenstrauß an Themen“, legte er es nicht auf Vollständigkeit an. Ganz klar sei jedoch, dass die Raumordnung überarbeitet werden muss. „Hier liegt Konfliktpotenzial“, pocht Weinhappel auf eine Lösung. Wichtig sei dabei, dass der Bezirk nicht zu einer Schlafgegend werde, sondern auch den Wirtschaftstreibenden attraktiver Raum geboten wird.

Verärgert ist Weinhappel über das schlechte Image der Mittelschulen. „Es ist ungerechtfertigt, die NMS abzuwerten“, will er sich für einen besseren Stand einsetzen. Und auch den Wohnbau in den ländlichen Gemeinden will er aufwerten: „Wir müssen die Ortskerne stärken. Der vorhandene Wohnraum muss attraktiver werden und es braucht eine entsprechende In-frastruktur und Geschäfte“, macht Weinhappel klar.