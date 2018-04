In der letzten Gemeinderatssitzung war auch das Nahversorgungsgeschäft Nah& Frisch in der Salzstraße ein Thema. Die Unterlagen zeigten auf, was schon länger vermutet wurde: Das Geschäft erwirtschaftete vergangenes Jahr ein sattes Minus von 62.000 Euro. Der Markt wird direkt von der Gemeinde betrieben, Amtsleiter Nikolaus Saul ist seit der Eröffnung Geschäftsführer.

Für VP-Bürgermeister Michael Oberschil ist das Loch im Budget kein Grund zur Sorge: „Es ist uns bewusst, dass der Markt kaum Gewinne abwirft. So etwas geht auch nicht gleich im ersten Jahr“, stellt er im NÖN-Gespräch nüchtern fest und sagt weiter:

„Wir müssen erst Erfahrungen sammeln, was die Kunden kaufen und wieviel Personal wir schlussendlich benötigen.“ Außerdem verweist der Ortschef auf die ständige Bautätigkeit vergangenes Jahr in der Salzstraße. „Der Markt war nicht immer zu 100 Prozent erreichbar.“

„Andere Gemeinden leisten sich sogar ein Bad. Uns sind auch gewisse Dinge etwas wert!“VP-Bürgermeister Michael Oberschil

Zweifel an der Entscheidung, einen Nahversorger im Ort eingerichtet zu haben, lässt der Bürgermeister nicht gelten. „Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Eine Musikkapelle kann auch defizitär sein, aber jeder freut sich, wenn es sie gibt.“ In der Vergangenheit kämpfte die Gemeinde lange für einen echten Nahversorger, denn der nächste Supermarkt ist drei Kilometer entfernt. Deswegen blickt Oberschil positiv in die Zukunft und setzt sich für das Fortbestehen des Marktes ein.

„Ich bin weiter zuversichtlich. Eine Gemeinde leistet sich sehr viel. Dinge, die der gesamten Bevölkerung zugutekommen, sind notwendig, und deswegen werden sie auch gefördert“, sagt er mit Nachdruck.