Der Saal der Veranstaltungshalle war bis auf den letzten Platz besetzt: 250 Personen folgten der Einladung von Bürgermeister Horst Gangl, der Präsentation des Konzepts zur Hauptplatzgestaltung beizuwohnen.

Bereits vor der Planung wurden die Bürger gefragt, welche Neuerungen sie sich für den Hauptplatz wünschen. Nach zweijähriger Planungszeit präsentierten der Architekt Franz Janz, Bürgermeister Horst Gangl sowie Verkehrsexperte Werner Rosinak die Pläne für den neuen Hauptplatz.

Kindergarten- und Schulbereich sicherer

Besonders die Bereiche rund um den Kindergarten und die Schulen soll sicherer werden, sind sich sowohl das Planungsteam als auch die Bevölkerung einig: „Momentan sind die Schüler und Kindergartenkinder besonders gefährdet. Wir wollen daher unbedingt erreichen, dass die Kinder möglichst wenig die Straße überqueren müssen“, zeigt sich Ortschef Horst Gangl sicherheitsbewusst.

Der Hauptplatz soll zur Begegnungszone umgewandelt werden. Als Vorbild soll unter anderem die Gemeinde Leobersdorf im Indus-trieviertel dienen: Gehsteigkanten werden abgetragen und der öffentliche Raum soll allen Verkehrsteilnehmern Platz bieten. Diese müssen künftig aufeinander Rücksicht nehmen.

Busterminal als Anliegen

Die neue Begegnungszone am Hauptplatz soll außerdem der Standort für einen Busterminal werden, das die vier Wieselbus-Linien bedient, damit diese nicht auf der Straße halten müssen. Das ist auch einer Ernstbrunnerin ein Anliegen: „Nach 7 Uhr kommen nicht nur alle Busse an, auch die Eltern liefern ihre Kinder in der Schule ab – das ist momentan ein richtiges Kuddelmuddel.“ Um Platz für den Busterminal zu schaffen, soll die Anzahl der Parkplätze in der Mitte des Hauptplatzes reduziert werden.

Das Planungsteam möchte dafür einen Parkplatz hinter dem öffentlichen Durchgang schaffen. Der etwa 115 Meter lange Weg zwischen Hauptplatz und Reidlingergasse ist aber nicht allen geläufig und schon gar nicht geheuer: „Ich hab‘ gar nicht gewusst, dass der öffentlich ist! Oft ist das Tor dort zugesperrt und es gibt auch keine Beleuchtung in der Nacht“, zeigt sich eine Besucherin überrascht. Sie sei aber offen für die Idee, sofern der Durchgang gesichert und benutzbar sei.

Es gibt bei uns nichts, das es nicht gibt: von Lkws, Pkws und Bussen bis hin zu Skateboardern und Pokémon-Trainern.“

Horst Gangl

Der Landsknechtbrunnen am Hauptplatz soll verschoben werden; dafür sollen ein öffentliches WC sowie ein Infopoint und ein Pavillon, der als Wartehäuschen dienen und in dem sich die wartenden Pendler stärken können, entstehen. Rund um die Pestsäule soll die asphaltierte Fläche verringert werden; dafür sollen die Gehsteige etwas breiter werden – so sollen auch mehr Grünflächen entstehen.

Wichtiger Aspekt: Energieeffizienz

Wichtig ist der Gemeinde aber auch der Aspekt der Energieeffizienz. Aus diesem Grund plante Architekt Franz Janz auch mehrere E-Tankstellen sowie eine Photovoltaik-Anlage mit ein. Aus den chemisch gereinigten Tanks der ehemaligen Tankstelle am Hauptplatz sollen große Regentonnen werden. „Der entsprechende Antrag wurde vom Gemeinderat einstimmig genehmigt“, erzählt Janz stolz von der parteiübergreifenden Zusammenarbeit.

Dass die 118 Jahre alten Linden am Hauptplatz geschlägert werden müssen, will Gangl nicht als Kritikpunkt stehenlassen: „Lebensraum ist da, wo Bäume und Menschen sind. Aber ohne Verkehr kommen die Menschen dort einfach nicht hin!“ Gangl will aber auf jeden Fall neue Linden und zusätzlich blühende Bäume pflanzen lassen: „Wir forsten auf jeden Fall Bäume auf fürs Klima!“ Die Kaisereiche beim Franz-Josephs-Denkmal, deren Unversehrtheit den Bürgern ein großes Anliegen ist, soll weiterhin bestehen bleiben.