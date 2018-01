Bei der Einfahrt nach Zaina fällt auf, dass das Marienkapellerl in neuem Glanz erstrahlt. Im Herbst waren die Gemeindearbeiten damit beschäftigt, das Kapellerl zu sanieren und in einen Topzustand zu versetzen.

Die kleine Kapelle wurde im 17. Jahrhundert errichtet und später erweitert. Nach mündlicher Überlieferung wurden dort Pesttote begraben. Bürgermeister Josef Anzböck (ÖVP) unterstreicht die Bedeutung von gepflegten Denkmälern und Gemeindegebäuden: „Das trägt dazu bei, dass man sich wohlfühlt, wo man wohnt, und das ist bekanntlich sehr wichtig. Das Marienkapellerl ist dafür ein gutes Beispiel, es ist nun wieder ein Blickfang.“

Neuer Boden und renovierte Fassade

Antonia Aigner, die die Kapelle mit großer Hingabe pflegt, sei hier hervorzuheben, so der Ortschef. Weiters wurde die Gemeindestube in Goldgeben erneuert, auch sie wirkt mit der renovierten Fassade wie neu. Zudem wurde sie im Innenbereich durch einen neuen Boden verschönert.

Anzböck möchte seinen Dank an alle Gemeindearbeiter aussprechen, die für die hohe Lebensqualität in Hausleiten mitverantwortlich zeichnen. „Ebenso wie die Einzelkämpfer und Bürger, die sich in Vereinen um die Gemeinde kümmern und sich an der Erhaltung von Grünflächen, Denkmälern, Gehsteigen, Verkehrsflächen oder Gemeindegebäuden beteiligen“, freut sich Anzböck über den großen Zusammenhalt in Hausleiten.