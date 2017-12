Der Mann erlitt am 25. Dezember um 4 Uhr morgens eine Herzattacke. Das Rote Kreuz eilte zu dem Patienten. Schnell wurde jedoch klar, dass ein Herzkatheter gesetzt und der Mann in ein Krankenhaus gebracht werden muss. Das Team des Christophorus wurde zur Hilfe gerufen und flog den Langenzersdorfer in kürzester Zeit ins UKH St. Pölten.

Dank der engen Zusammenarbeit zwischen dem Roten Kreuz und dem Christophorus-Team ist der Patient bereits wieder ansprechbar.

Zweiter Einsatz am Heiligen Abend

Einem Mann aus Michelhausen (Bezirk Tulln) konnte ebenfalls geholfen werden: Der 45-Jährige hatte am Abend des 24. Dezembers eine Herzattacke und wurde ebenfalls ins UKH St. Pölten geflogen.

Christophorus 2 flog heuer zum ersten Mal zu Weihnachten auch in der Nacht

Seit 1. Jänner 2017 ist das Team mit Nachtsichtgeräten ausgestattet, die auch Flüge bei Dunkelheit zulassen. Der Christophorus 2 mit Standort Krems ist als einziger Notarzthubschrauber in Österreich zu Nachteinsätzen berechtigt. Eine besondere Herausforderung ist die Neuerung für die Piloten: Bei einem Einsatz helfen die Crewmitglieder zusammen, um möglichst schnell zum Einsatzort zu gelangen und trotz Dunkelheit einen geeigneten Landeplatz zu finden. „Dabei geht es zumeist darum, Betroffenen bei einem Herzinfarkt oder Herzflimmern schnell zu helfen“, schildert Harald Lasser vom ÖAMTC.