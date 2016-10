Zwei bislang unbekannte Täter werden verdächtigt, eine 29-jährige Frau am 18. Oktober in der Zeit von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr im Stadtgebiet von Stockerau, durch Schläge verletzt und anschließend zu geschlechtlichen Handlungen gezwungen zu haben. Der Vorfall passierte in einem Park neben der B 3.

Das verletzte Opfer wurde im Landesklinikum Horn behandelt.

Täterbeschreibung:

Täter 1 (Phantombild):

dunklerer Teint, ca. 40 Jahre, ca. kinnlange sehr dunkle (vermutlich schwarze) Haare, Narbe an der Nase, bekleidet mit einem dunklen Strickpullover mit Norweger-Muster;

Täter 2:

dunklerer Teint, ca. 30-40 Jahre;

Hinweise werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich, Telefonnummer 059133-30-3333, erbeten.