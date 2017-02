Laut Wirtschaftsstadtrat und Club-für-Korneuburg-Chef Andreas Minnich spricht alles dafür, dass sich unter den Geschäftsleuten immer mehr ein positives Stimmungsbild breitmacht. Grund dafür: Korneuburg wächst und hat ein höchst attraktives Umfeld zu bieten.

Nicht nur die neuen Beschäftigten beim Postverteilerzen-trum – geschätzt werden bis zu 500 Personen –, sondern auch der Zuzug von Neubürgern trägt zur derzeitigen Euphorie bei – man denke nur an die zukünftigen Kunden von „Corena Nova“ (ehemalige Jahnkaserne), den Gardenagründen, der ehemaligen Feuerwehr, dem Karree mitten in der City etc.

Wirtschaftsstammtisch brachte neue Impulse

„Wo man arbeitet, da kauft man auch gerne ein“, so Minnich zu den Resonanzen der Unternehmer, die sich erst letzte Woche beim Wirtschaftsstammtisch im Gasthaus Barenth trafen. Er schätzt: „Neue Betriebe und Arbeitsplätze sowie die Neubürger stärken die Kaufkraft, schaffen Chancen für Kooperationen und Synergien und bringen natürlich auch neue Kunden in die Geschäfte.“ Profitieren sollten dabei auch die alteingesessenen Bürger, für die sich das Angebot schließlich auch erweitert.

Für Minnich ist jedenfalls klar, dass Korneuburg für neue Geschäfte und ein größeres Angebot für die Kunden dadurch noch interessanter wird. „Für unser Leerflächenmanagement ist dies ein wichtiger Impuls und auch ein Motor, neue Geschäftsflächen zu schaffen“, gibt er sich hoffnungsfroh und ist sich sicher: „Das gute Lebensgefühl, welches die Stadt mit ihrem reichhaltigen Angebot an Freizeit, Sport, Bildung und Kultur sowie den vielen Vereinen bietet, wäre dazu noch ein attraktiver Mehrwert, den viele Betriebe und Neubürger an Korneuburg schätzen. Somit freuen wir uns über jeden Neubürger und jeden von den Unternehmern geschaffenen Arbeitsplatz.“