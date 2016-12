Erster großer Teilerfolg im Wettrennen mit der Zeit um die Errichtung von Schutzmaßnahmen gegen die Hochwässer in der Großgemeinde Großmugl: Die Landesregierung hat für die beiden Projekte „Hausgärten“ in Herzogbirbaum und „Totenweg“ in Großmugl die Förderzusagen erteilt.

Da das Projekt „Totenweg“ oberhalb der Leebergsiedlung in einem archäologisch sensiblen Gebiet stattfindet, mussten zuerst die archäologischen Sicherungsgrabungen beauftragt werden. Sobald diese abgeschlossen sind und das Gelände für die Bauarbeiten frei gegeben wird, können die Erdarbeiten beauftragt werden. Das wird noch im Frühjahr 2017 geschehen.

Erdarbeiten beginnen im Frühjahr

Beim Projekt in Herzogbirbaum gibt es keine Einschränkungen, daher kann im Frühjahr sofort mit den Erdarbeiten begonnen werden. Vizebürgermeister Johannes Weinhappl äußert sich sehr zufrieden: „Im Namen aller Betroffenen bedanke ich mich bei den Behörden und Institutionen, welche uns bei der zügigen Umsetzung unterstützt haben, besonders aber bei Landesrat Stefan Pernkopf, der sich persönlich sehr für die Umsetzung eingesetzt hat.“ Und es geht zügig weiter: Das Projekt „Weidnenbach“ in Herzogbirbaum mit immerhin 20.000 Kubikmetern Fassungsvermögen ist wasserrechtlich genehmigt und kann daher zur Förderung eingereicht werden.

Für die Projekte „Passbrunn“ in Herzogbirbaum und „In Gassenäckern“ in Füllersdorf wurde nun auch schon die wasserrechtliche Genehmigung erteilt. Beim Projekt „In Lanzenäcker“ in Füllersdorf hofft Weinhappl, noch heuer die Einreichung bei der Wasserbauabteilung zuwege zu bringen. Damit sind eine ganze Reihe von Schutzmaßnahmen in der „Pipeline“. Jetzt hoffen alle, dass es bis dahin zu keinem Starkregen kommt.