NÖN: Sie haben Ihre Parteimitgliedschaft bei der FPÖ beendet und kandidieren für die FLÖ. Was hat Sie an der FPÖ enttäuscht?

Rosenkranz: Je näher die FPÖ an die Verlockungen der Macht herangerückt ist, desto mehr rückte sie von ihren Positionen ab. Das ist keine ernsthafte und ehrliche Politik. Die Freie Liste Österreich (FLÖ) versteht sich als Bürgerbewegung, in der alle Österreicher und Österreicherinnen, denen es um die Heimat geht, einen Platz haben.

Wo sehen Sie den größten Unterschied zwischen FPÖ und FLÖ?

Rosenkranz: Die Freie Liste Österreich tritt für mehr direkte Demokratie, eine bindende Volksabstimmung über den Verbleib Österreichs in der EU und einen Einwanderungsstopp ein. Bei der FPÖ hat man hingegen das Gefühl, es geht nur mehr um die Verteilung von Ministerposten unter einem Kanzler Sebastian Kurz.

Warum war für Sie ein kompletter Rückzug aus der Politik kein Thema?

Rosenkranz: Die nächsten Jahre werden entscheidend für die Entwicklung unseres Landes sein. Wohin steuert Österreich? Ich will nicht tatenlos dasitzen und zusehen, wie es in die falsche Richtung geht. Ich will mich auch weiterhin für unsere jungen Familien stark machen, sie brauchen endlich eine gerechte Entlastung, denn sie leisten Entscheidendes für unser Gemeinwohl. Gleiches gilt auch für die Pensionisten, auf deren Lebensleistung unser Wohlstand gründet.

Wie würden Sie sich als FLÖ-Abgeordnete für den Bezirk Korneuburg einsetzen?

Rosenkranz: Gerade im Umland der Großstadt Wien müssen wir die Folgen der offenen Grenzen am eigenen Leib erfahren und erleiden. Ich will mich dafür einsetzen, dass wir wieder in einer sicheren Heimat leben können. Korneuburg braucht auch weiterhin eine starke Stimme im Nationalrat, die die Mächtigen kontrolliert und an ihre Versprechungen erinnert. Dafür bitte ich um Unterstützung. -vl-