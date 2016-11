Die professionellen Judo-Trainer Johann Obermayer und Karl Kirinn bieten am 11. Jänner 2017 wieder einen Anfängerkurs für Frauen und Männer in der Laaerstraße 40 an. Anmeldungen: johann.obermayer@gmx.at. Vorgesehen sind zehn Trainingseinheitenam Mittwoch.

