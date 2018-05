Sichtlich nervös warteten elf Häftlinge in der Justizanstalt Korneuburg letzten Freitag auf ihre Abschlussprüfung: In insgesamt 120 Stunden – davon die Hälfte im Selbststudium – haben sie eine Fahrradtechnikausbildung absolviert.

Berufsschuloberlehrer Rudolf Michlmayr, der in unmittelbarer Nähe der Justizanstalt die Michlfarm aufgebaut hat, hat den Basic-Kurs entwickelt. Durch Kontakte ist die Kooperation mit der Justizanstalt entstanden. Drei Kurse haben mittlerweile stattgefunden. „Es gibt sehr viele interessierte Insassen, auch aus anderen Anstalten“, beschreibt die stellvertretende Anstaltsleiterin Heidemarie Heinz den Vorteil der niederschwelligen Ausbildung.

Michlmayr: "Wirtschaft braucht ausgebildete Fahrradtechniker“

Der Lehrberuf Fahrradtechniker wurde in Österreich in den 70er-Jahren abgeschafft, weiß Michlmayr. „Heute ist Mobilität ein ganz wichtiges Thema. Die Wirtschaft braucht ausgebildete Fahrradtechniker“, ist er vom Potenzial des Fahrrads überzeugt. Geleitet wurde der Kurs von Harald Cap. Wie es der Zufall will, ist der Fahrradspezialist der Bruder von Otto Cap, der bis 1997 Präsident des Korneuburger Landesgerichts war und anlässlich der Prüfung zu Besuch kam.