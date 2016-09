„Das war früher eine großzügige Garderobe“, kann VP-Bürgermeister Horst Gangl selbst kaum glauben, was aus den Räumen geworden ist. In kürzester Zeit wurde im Schulgebäude eine fünfte Kindergartengruppe geschaffen, die 25 weitere Plätze in der Bildungseinrichtung zu Verfügung stellt.

„Die Bevölkerung wächst stetig“, ist sich Gangl bewusst. Ernstbrunn ist vor allem bei Familien beliebt, die entweder zuziehen oder gerne in der Gemeinde bleiben. Umso wichtiger ist es den Verantwortlichen, auf die wachsende Nachfrage zu reagieren.

Für die neue Gruppe musste der gesamte Sanitärbereich neu gestaltet werden. Ebenso wurden Elektroinstallationen vorgenommen und die neuen Räume entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gestaltet. All das spielt für die Kinder jedoch keine Rolle; was sie wirklich begeistert, ist die freundliche Einrichtung mit zahlreichen Spiel- und Lerngeräten. „Wir fühlen uns hier sehr wohl“, freuen sich auch Kindergartenleiterin Angelika Strauch sowie Karin Mayer und Heidi Muth über ihren neuen Arbeitsplatz. Die Wände wurden in freundlichen, warmen Farben gestrichen. Sitzplätze geben Gelegenheit zum gemeinsamen Malen und Essen. In jeder Ecke finden die Kleinen etwas, das ihnen Spaß macht; besonders toll ist jedoch eine Holzstiege, die auch den jüngsten Nutzern den Blick nach draußen ermöglicht.