Christine Winkler lud erstmals zum „Weinviertler Energiepfad“, bei dem sich alles um eine positive Lebensenergie drehte. 53 Aussteller aus dem ganzen Weinviertel waren in den Klementer Schüttkasten gekommen, um die Besucher zu informieren. „Ich wollte zeigen, was das Weinviertel für die körperliche und seelische Gesundheit alles zu bieten hat“, so Winkler.