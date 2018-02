Auch nach all den Jahren will man nicht leiser werden: Die Bürgerinitiative am Körnerplatz – mittlerweile als BiST bekannt – wurde mit 2. Februar sechs Jahre alt.

2.041 Unterstützungserklärungen gegen Bebauung

2015 gelang es der Initiative, exakt 2.041 Unterstützungserklärungen gegen eine Bebauung des Körnerplatzes, der „letzten grünen Wiese in der Innenstadt“, zu sammeln. „Als wir die Stimmen dem Bürgermeister überreichten, redete er die Anzahl der Unterschriften-Aktion herunter: Das sei nur ein geringer Anteil der Bevölkerung!“, erinnert man sich.

Umso kritischer blickt man auf das Ergebnis der kürzlich geschlagenen Landtagswahl: „Man zeigte sich seitens der SPÖ über das Plus von insgesamt 2.195 Wählern geradezu euphorisch. Wie erklärt man das in Rela-

tion?“, wollen die BiST-Mitglieder wissen. Und auch, wenn die sechs Gründe am Körnerplatz bereits verkauft sind, will man eine Bebauung nicht so ohne Weiteres hinnehmen.

Wunsch: Erholungsraum für die Bevölkerung

„Bis jetzt gibt es noch immer keinen Baubeginn“, wundern sich die Initiatoren, dass noch kein Spatenstich gesetzt wurde. Mittlerweile hat man sich mit einem Rechtsbeistand gewappnet, der gegen die Bebauung vorgehen soll. Der Wunsch der BiST ist, den Körnerplatz zu einem attraktiven Erholungsraum für die Bevölkerung umzugestalten. Von dem Spielplatz, der auf dem Gelände entstehen soll, hätte man seit einer ersten Präsentation im September, bei der man auch Vorschläge eingebracht hat, nichts mehr gehört.

„Die Grundeigentümer haben die Auflage, innerhalb von zwei Jahren mit dem Bau zu beginnen“, kommentiert SP-Stadtchef Helmut Laab. Und auch der geplante Spielplatz ist von den Bauarbeiten abhängig. „Es bleibt jedoch dabei, dass ein naturnaher Bereich entstehen soll“, betont Laab. Sobald die Ausarbeitung abgeschlossen ist und die Vorschläge der Bür-

ger soweit als möglich in die Pläne integriert wurden, soll es eine Präsentation für Interessierte geben.